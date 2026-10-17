Bangladeş'te Cox's Bazar tatil mekanındaki yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü

Bangladeş'te Cox's Bazar tatil mekanındaki yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki tatil mekanında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 30 kişinin konakladığı mekanda kontrol altına alınan yangının elektriğin kısa devre yapması sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki bir tatil mekanında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Cox's Bazar bölgesindeki Inani sahil şeridi yakınlarındaki bir tatil mekanında yangın çıktı.
Yaklaşık 30 kişinin konakladığı mekanda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektriğin kısa devre yapması sonucunda çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Kaynak: AA
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