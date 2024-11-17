Bangladeş'te Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Bangladeş'te Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor

Son 24 saatte 1100 kişi dang humması nedeniyle hastaneye kaldırıldı, 8 kişi hayatını kaybetti.

17.11.2024 18:46
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Bangladeş'te dang humması nedeniyle son 24 saatte 1100 kişi hastaneye kaldırıldı, 8 kişi hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybeden kişi sayısının 234'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte dang humması tespit edilen 1100 hastanın yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, 8 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yıl başından bu yana toplam 47 bin 50 kişinin dang hummasına yakalandığı belirtilen açıklamada, 3 bin 788 kişinin de hastalık nedeniyle tedavi gördüğü kaydedildi.

Bangladeş'te 2023'te 321 bin 179 dang humması vakası kayıtlara geçmiş, 1705 kişi ise hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor - Son Dakika

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