Bangladeş'te Dang Humması Vaka Sayısı Artıyor

DAKKA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'te dang humması vakalarında keskin bir artışın yaşandığı temmuz ayında kaydedilen vaka sayısı 8.000'i aşarken, 27 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı çarşamba günü bildirilen 4 yeni ölümle birlikte, bu yıl salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini açıkladı.

Çarşamba günü yerel saatle 08.00'e kadar geçen son 24 saatte toplam 319 vaka bildirildi.

Haziranda 5.951 vaka görülürken, bu sayı temmuzda 8.049'a yükseldi. Bu yılın başından beri görülen toplam dang humması vaka sayısı ise 18.345'e ulaştı.

Bangladeş'te haziran-eylül ayları arasındaki muson dönemi, dang humması sezonu olarak kabul ediliyor.