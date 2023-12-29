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Bangladeş'te dang humması vakaları ve ölümler artıyor - Son Dakika
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Bangladeş'te dang humması vakaları ve ölümler artıyor

Bangladeş'te bu yıl 300.000 kişi dang humması hastalığına yakalanırken, 1.700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, dang humması vakalarının endişe verici seviyelere ulaştığını belirtiyor.

Bangladeş\'te dang humması vakaları ve ölümler artıyor
29.12.2023 - 12:08,
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DAKKA, 29 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'te bu yıl 300.000 kişi sivrisinek kaynaklı dang humması hastalığına yakalanırken, 1.700'den fazla kişi de bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 28 Aralık itibarıyla toplam 320.945 vakanın ve 1.701 ölümün kayda geçtiği ülkede dang humması görülme sıklığı bu yıl endişe verici seviyelere ulaştı.

Verilere göre, bu yıl dang humması nedeniyle Aralık'ta 79, Kasım'da 274 ve Ekim'de 359 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede dang humması vakalarındaki en yüksek artış, 79.598 yeni vaka ve 396 ölümün bildirildiği Eylül ayında görüldü.

Kaynak: Xinhua
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Bangladeş, Aralık, Eylül, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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