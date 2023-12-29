Bangladeş\'te dang humması vakaları ve ölümler artıyor

DAKKA, 29 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'te bu yıl 300.000 kişi sivrisinek kaynaklı dang humması hastalığına yakalanırken, 1.700'den fazla kişi de bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 28 Aralık itibarıyla toplam 320.945 vakanın ve 1.701 ölümün kayda geçtiği ülkede dang humması görülme sıklığı bu yıl endişe verici seviyelere ulaştı.

Verilere göre, bu yıl dang humması nedeniyle Aralık'ta 79, Kasım'da 274 ve Ekim'de 359 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede dang humması vakalarındaki en yüksek artış, 79.598 yeni vaka ve 396 ölümün bildirildiği Eylül ayında görüldü.