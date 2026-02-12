Bangladeş'te Geçici Hükümet Dönemi Sona Erdi - Son Dakika
Bangladeş'te Geçici Hükümet Dönemi Sona Erdi

12.02.2026 23:30
Bangladeş'te yapılan genel seçimde BNP önde görünüyor. Eski hükümetin devrilmesinin ardından halk sandık başında.

Bangladeş'te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere düzenlenen ilk genel seçimde, resmi olmayan ön sonuçlara göre Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) önde görünüyor.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'te 13. parlamento seçimleri ile geçici hükümetin reform paketine ilişkin referandumda oy verme işlemi sona erdi.

Resmi olmayan ön sonuçlara göre, BNP parlamentodaki 300 sandalyeden 90'ını alırken, Cemaat-i İslami Partisi 38 sandalye ile ikinci sırada yer alıyor.

Ulusal Vatandaş Partisi (NCP) ve seçime katılan bağımsız adaylar ise şimdiye kadar 3'er sandalye elde etti.

Ülke genelindeki 299 seçim bölgesinde oy sayımı devam ediyor.

Bangladeş'te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere sandık başına gitmişti.

Ülke genelindeki sandık merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış, oy kullanma merkezleri başta olmak üzere ülke genelinde 960 bine yakın güvenlik personeli seçim noktalarına görevlendirilmişti.

Bangladeş'teki protestolar ve Hasina'nın idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında, öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım'da Hasina'yı, "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Güvenlik, Hükümet, Güncel, Son Dakika

