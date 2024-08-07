Bangladeş'te Geçiş Hükümeti Yemin Töreni Öncesi İtidal Çağrısı - Son Dakika
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Bangladeş'te Geçiş Hükümeti Yemin Töreni Öncesi İtidal Çağrısı

Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Begüm Halide Ziya, ülkesinde kurulan geçiş hükümetinin yemin töreni öncesi vatandaşlara 'itidal' çağrısı yaptı. Ziya, müreffeh bir Bangladeş'in insan hakları, sosyal adalet ve eşitlik temelinde inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

07.08.2024 19:16
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Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri, eski başbakanlardan Begüm Halide Ziya, ülkesinde kurulan geçiş hükümetinin yemin töreni öncesi vatandaşlara "itidal" çağrısı yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, BNP lideri ve eski Başbakan Ziya'nın ev hapsinin kaldırılmasının ardından başkent Dakka'daki BNP genel merkezi önünde miting düzenlendi.

Mitingde, 79 yaşındaki Ziya, tedavi gördüğü hastanede kaydedilen video aracılığıyla 6,5 yılı aşkın sürenin ardından destekçilerine hitap etti.

Ziya, parti üyelerinden ve halktan, tüm dinlere ve topluluklara saygı gösterilmesini, yıkım ve intikamdan kaçınılmasını istedi.

Eski Başbakan Hasina'nın haftalar süren protestolar sonrası Bangladeş'ten ayrılarak Hindistan'a gitmesinin ardından ülkesinde kurulan geçiş hükümetinin yemin töreni öncesi itidal çağrısında bulunan Ziya, "Bu zafer bize yeni olanaklar getirdi. Demokrasi ve yolsuzluğun yıkıntılarından müreffeh bir Bangladeş inşa etmek zorundayız. Kahraman çocuklar (öğrenciler) ölümcül mücadeleleriyle imkansızı mümkün kıldılar." ifadesini kullandı.

Ziya, müreffeh bir Bangladeş'in insan hakları, sosyal adalet ve eşitlik temelinde inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ziya'nın İngiltere'de sürgünde bulunan oğlu Tarık Rahman da mitinge çevrim içi katıldı.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, dün Ziya'nın serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Ziyaur Rahman'ın eşi Begüm Halide Ziya, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada, 2018'de 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ziya'nın cezası, yaşı ve kötüleşen sağlık durumu dikkate alınarak 2020'de ülkeden ayrılmama şartıyla ev hapsine çevrilmişti.

Ziya, ülkede 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde 2 kez başbakanlık yapmıştı.

Geçiş hükümeti yarın yemin edecek

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus liderliğindeki 15 üyeli geçiş hükümetinin yarın yemin edeceğini açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te gazetecilere konuşan Yunus, "Eve dönüp orada neler olduğunu ve içinde bulunduğumuz sıkıntıdan kurtulmak için kendimizi nasıl organize edebileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Yunus, seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin soruya ise "Gidip onlarla konuşacağım. Bu konuda daha çok yeniyim." cevabını verdi.

Yunus'un yarın Bangladeş'te olması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakanın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Kurulan geçiş hükümetinin başına, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus getirilmişti.

Kaynak: AA

Bangladeş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Geçiş Hükümeti Yemin Töreni Öncesi İtidal Çağrısı - Son Dakika

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