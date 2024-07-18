Bangladeş'te Göstericiler Devlet Yayın Kuruluşu Binasını Ateşe Verdi - Son Dakika
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Bangladeş'te Göstericiler Devlet Yayın Kuruluşu Binasını Ateşe Verdi

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararını protesto eden göstericiler, devlet yayın kuruluşu BTV binasını ateşe verdi. Yüksek Mahkemenin kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından başlayan öğrenci protestoları devam ediyor. Protestocu grup, BTV binasına girerek çeşitli odaları ateşe verdi ve park alanında bulunan araçları da yakarak zarar verdi. Polis müdahalesi sırasında birçok polis yaralandı. Kontenjan sistemi, 2018'de yapılan protestolar sonucunda kaldırılmıştı. Protestoların devam etmesiyle birlikte üniversiteler süresiz olarak kapatıldı ve öğrenciler okulları terk etmeyi reddetti.

18.07.2024 18:01
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Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararını protesto eden göstericiler, devlet yayın kuruluşu BTV binasını ateşe verdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, ülkede Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından başlayan öğrenci protestoları sürüyor.

Protestoculardan oluşan kalabalık bir grup, devlete ait BTV'nin ana kapısından binaya girdi.

Grup, BTV binasının yanı sıra park alanında bulunan birkaç otomobil ve motosikleti ateşe verdi.

BTV İdare Müdürü Ruhul Amin Bangla, Dhaka Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, göstericilerin "zemin kattaki garaj dahil çeşitli odaları ateş verdiğini ve içeride mahsur kalan insanlar olduğunu" söyledi.

Polis yetkilisi Moshiur Rahman da binanın ateşe verildiği sırada görevde olan polislerin neredeyse tamamının yaralandığını belirtti.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'dan bu yana devam eden gösterilerde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, süresiz olarak kurumlarının kapatıldığını duyurmuştu. Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ise söz konusu protestolarda bazı öğrencilerin hayatını kaybetmesinin araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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