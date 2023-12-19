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Bangladeş'te hızlı tren ateşe verildi, 4 kişi öldü - Son Dakika
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Bangladeş'te hızlı tren ateşe verildi, 4 kişi öldü

Hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği ve muhalefetin 7 Ocak'taki seçimi boykot ettiği Bangladeş'te, kimliği belirsiz kişilerin hızlı treni ateşe vermesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye yetkilisi Shahjahan Sikder, yaptığı açıklamada, hızlı trenin 3 kompartımanın ateşe verildiğini söyledi. Sikder, kimliği belirsiz kişilerce çıkarılan yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3 yaşında çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği ve muhalefetin 7 Ocak'taki seçimi boykot ettiği Bangladeş'te Demir Yolu Bakanı Md. Nurul Islam Sujon da trenin ateşe verilmesinden ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisini (BNP) sorumlu tuttu.

Bangladeş\'te hızlı tren ateşe verildi, 4 kişi öldü
19.12.2023 - 14:03,
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Hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği ve muhalefetin 7 Ocak'taki seçimi boykot ettiği Bangladeş'te, kimliği belirsiz kişilerin hızlı treni ateşe vermesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye yetkilisi Shahjahan Sikder, yaptığı açıklamada, hızlı trenin 3 kompartımanın ateşe verildiğini söyledi.

Sikder, kimliği belirsiz kişilerce çıkarılan yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3 yaşında çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği ve muhalefetin 7 Ocak'taki seçimi boykot ettiği Bangladeş'te Demir Yolu Bakanı Md. Nurul Islam Sujon da trenin ateşe verilmesinden ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisini (BNP) sorumlu tuttu.

Eski Başbakan Halide Ziya liderliğindeki BNP ise suçlamaları reddetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hükümet karşıtı protestolar

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları şiddetten kaçınmaya ve güvenilir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya davet ediyor.

Kaynak: AA
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