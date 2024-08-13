Bangladeş'te öğrenciler polis eksikliğini gideriyor

Güncel

Protestolar sebebiyle pek çok polis merkezinin kapatıldığı, 200 bin personeli olan emniyet teşkilatının yalnızca yüzde 10'unun geçici hükümetin kurulmasıyla birlikte göreve döndüğü Bangladeş'te, asayişin sağlanması için öğrenciler emniyet güçlerine gönüllü olarak destek veriyor.

Bangladeş, haftalarca süren ve eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifasına yol açan protestoların oluşturduğu atmosferden kurtulmaya çalışırken, başkentte yeterli sayıda polis bulunmuyor.

Ülkede 2018'de meydana gelen bir otobüs kazasında 2 öğrenci ölmüş ve protestolar yapılmıştı. Öğrenciler, çıkan olayların ardından trafik kontrolleri yapmaya başlamış, bu şekilde hükümete sokaklarda güvenlik ve düzeni polisten "daha iyi sağladıkları" mesajını vermek istemişlerdi.

Bu olaylardan 6 yıl sonra polis sayısının yetersizliğinden doğabilecek aksaklıkların önüne geçmek için öğrenciler Dakka'da trafiği yönetiyor, işletmecilerin fiyatları yükseltmesini engelliyor.

Uluslararası insan hakları grupları ve Birleşmiş Milletler, eski Bangladeş Başbakanı Hasina'nın 15 yıllık yönetiminde politize olduğu ve hükümet karşıtı protestoları bastırmak için gerçek mermi ve havalı tabanca kullandığı iddia edilen polis güçlerinin bu davranışlarını kınamıştı.

Hasina'nın istifa ettiği ve ülkeden ayrıldığı 5 Ağustos'tan itibaren 30'dan fazla polis karakolu yakılmış ve 12 polis ölmüştü.

AA muhabirinin polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bangladeş'te geçici hükümetin kurulmasından sonra protestolar sırasında kapatılan bazı polis merkezleri yeniden açıldı. 200 bin memurun bulunduğu emniyet teşkilatının yalnızca yüzde 10'u geçici hükümetin kurulmasından sonra göreve döndü.

Öğrenciler, Dakka trafiğine el attı

Dakka'da trafik işaretlerini kontrol eden öğrenciler, ambulanslar için şerit açıyor, motosiklet binicilerini de kask takmaya teşvik ederek trafikte güvenliği artırmaya çalışıyor.

Öğrenciler ayrıca otobüs şoförlerinden araçları daha kontrollü kullanmalarını ve durakları dikkate almalarını istiyor.

Dakka'da Mirpur Caddesi'nde trafik kontrolü yapan üniversite öğrencisi Ahnaf Matin, sosyal medya platformu YouTube üzerinden trafik yönetimi konusunda videolar izlediğini belirterek, "Etrafta hiç trafik polisi olmadığı ve yollar kaotik hale geldiği için buradayım." dedi.

Öğrenci protestolarının koordinatörlerinden Rezaye Rabbi Zayed de "Polis teşkilatının tamamen elden geçirilmesi gerekiyor. Hasina'nın faşist rejimi tarafından atanan bütün üst düzey yöneticiler görevden alınmalı. Orta düzeydeki yetkililer arasında da büyük çaplı bir tasfiye yapılmalı. Hatta baskının sembolü haline gelen polis üniformaları bile değiştirilmeli." diye konuştu.

Zayed, söz konusu değişiklikler yapılana kadar polis gibi davranmaya devam edeceklerini söyledi.

"Profesyoneller gibi hallediyorlar"

Dakka'da bir sivil toplum kuruluşunda çalışan Mahin Ahmed de trafik kontrolleri yapan öğrencilerin deneyimsiz olmalarına rağmen iyi iş çıkardıklarını ifade etti.

Ahmed, Moghbazar'da öğrencilerin kontrol ettiği bir kavşakta önceden araç yoğunluğu sebebiyle trafiğin aksadığını ama öğrencilerin sorunu çözdüğünü belirterek, "Profesyoneller gibi hallediyorlar." dedi.

Asayişin sağlanması ve fiyat kontrolleri

Bir kısım öğrenci de sosyal medyada Dakka'da hırsızlık vakaları olduğu bilgisinin yayılmasıyla birlikte ellerinde sopalarla asayişin sağlanması için sokaklarda dolaşıyor.

Bazı polis merkezleri yeniden faaliyete başlamasına rağmen protestolar sırasındaki yağmalama ve yangınlar nedeniyle sayı yeterli değil ve öğrenciler de güvenlik gerekçesiyle yakaladıkları "şüphelileri" orduya teslim ediyor.

Öğrencilerden Mahnur Aslam da işletmelerin temel ürünlerde aşırı fiyat artışına gitmemesi için kontroller yaptıklarını söyledi.

Başkentin en büyük pazarı Karwan'da öğrenciler, müşteri gibi davranarak fiyatları kontrol ederken işletme sahiplerine adil fiyatlandırma yapmalarını talep ediyor.

Bangladeş'te kurulan geçici hükümetin danışmanlarından Sharmeen Mürşid de protestolara önderlik eden öğrencilerin ülkeyi yeniden inşa etmekte kararlı olduklarını söyledi.

Mürşid, "Yeni yönetimimiz öğrencilerin girişimini tamamen desteklemekte ve çabalarını bütünleştirmenin yollarını araştırmaktadır. En önemli önceliğimiz, resmi kolluk kuvvetlerinin görevlerine geri dönmesidir. Bu elzem ve müzakere edilemez." dedi.