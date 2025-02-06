Bangladeş'te Protestolar: Mujibur Rahman'ın Evi Alevlere Teslim

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- Bangladeş'te tansiyon yükseldi: Kurucu lider Mujibur Rahman'ın evi ateşe verildi

DAKKA - Bangladeş'te Hindistan'a sığınan devrik Başbakan Şeyh Hasina'nın dün akşam saatlerinde ulusa sesleneceğini açıklamasının ardından sokaklara dökülen protestocular ülkenin de kurucu lideri ve Şeyh Hasina'nın babası Mujibur Rahman'ın evini ateşe verdi.

Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etmişti. Ülke genelinde göstericiler ile protestocular arasında çıkan ve haftalar süren çatışmalar sonucu patlak veren şiddet olaylarına daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina geçtiğimiz Ağustos ayında istifa ederek Hindistan'a kaçmıştı. Hasina'nın dün akşam saatlerinde destekçilerine sosyal medya üzerinden sesleneceğinin duyurulmasının ardından ülkede tansiyon bir kez daha arttı. Binlerce protestocu sokaklara döküldü. Dün akşam saatlerinde Hasina'nın konuşma yapmayı planladığı saatlerde bir araya gelen eylemciler Hasina karşıtı sloganlar atarak ülkenin de kurucu lideri ve Şeyh Hasina'nın babası Mujibur Rahman'ın evini ateşe verdi.

En az 20 yıl boyunca ülkeyi yöneten 77 yaşındaki Hasina, gerçekleştirdiği canlı yayında ise babasının evine yapılan saldırıyı kınayarak, "Bir binayı yok edebilirler ama tarihi silemezler" dedi.

Ne olmuştu

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik 16 Temmuz'da protestolar patlak vermişti. Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etmişti. 5 Ağustos Pazartesi günü ülke genelindeki hükümet karşıtı protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, şiddet olaylarına daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina istifa ederek Hindistan'a kaçmıştı. Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman, Hasina'nın kaçmasından saatler sonra gerçekleştirdiği açıklamasında geçici bir hükümet kurulacağını duyurarak Hasina'nın istifasını doğrulamıştı. Ülkede parlamentonun feshedilerek kurulan geçici hükümete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un başkanlık edeceği açıklanmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus

Bangladeş'teki geçici hükümetin başdanışmanı olarak atanması istenen 84 yaşındaki Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, Grameen Bankası'nı kurması ve milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olan bir mikro kredi girişimine öncülük etmesi nedeniyle 2006 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Uluslararası alanda "yoksulların bankacısı" olarak tanınan Yunus, uzun zamandır Şeyh Hasina tarafından siyasi rakip olarak görülüyordu. Hasina, Yunus'u defalarca yoksulların "kan emicisi" olarak nitelendirmiş ve Grameen Bankasını fahiş faiz oranları uygulamakla suçlamıştı. Ocak ayında Bangladeş mahkemesi, Yunus'u ülkenin iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Prof. Yunus ise bunun siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu.