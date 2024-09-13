Bangladeş'te Sel ve Toprak Kaymaları: 7 Ölü

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Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ülkenin güneydoğusunda aralıksız devam eden sağanak, su baskınları ve heyelanlara yol açarak bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Yerel yetkili Mohammad Salahuddin, AA muhabirine, yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslümana (Rohingya) ev sahipliği yapan Cox's Bazar bölgesinde bulunan kampların yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarından etkilendiğini söyledi.

Toprak kaymalarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirten Salahuddin, Cox's Bazar yakınındaki Teknaf kasabasında da şiddetli yağışların yol açtığı tahribat nedeniyle bir çocuğun öldüğünü ifade etti.

Aşırı yağışların bölgedeki etkisini 2 gün daha devam ettireceğini dile getiren Salahuddin, bölge sakinlerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yerel medyada yer alan haberlerde de seller nedeniyle en az 35 yolun sular altında kaldığı ve trafiğin durma noktasına geldiği belirtildi.

Ülkenin güneydoğu kesiminde şiddetli yağışlar sonucu binlerce ev sular altında kalırken, en çok turist çeken kentlerdeki 500'den fazla otel ve motelin hizmete ara verdiği, turistlerin konakladıkları yerlerde mahsur kaldığı ifade edildi.