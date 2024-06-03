Bangladeş'te şiddetli yağışlar sonucu 10 bin aile selde mahsur kaldı - Son Dakika
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Bangladeş'te şiddetli yağışlar sonucu 10 bin aile selde mahsur kaldı

Bangladeş\'te şiddetli yağışlar sonucu 10 bin aile selde mahsur kaldı

Bangladeş'in Sylhet kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 10 bin aile evlerinde mahsur kaldı. Sylhet kentinden geçen Surma Nehri'nin su seviyesinin tehlikeli seviyelere ulaşması ve kentteki kanalların sular altında kalması sonucu alçak bölgelerde sel meydana geldi. Kentin 28 bölgesi sular altında kalırken, en büyük hastane olan MAG Osmani Tıp Fakültesi Hastanesi de sular altında kalarak sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oldu. Şehir yönetimi, selden etkilenenler için sığınaklar hazırladığını ve mağdurlara kuru gıda ve temiz su ulaştırdığını duyurdu.

03.06.2024 18:33
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Bangladeş'in Sylhet kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 10 bin aile evlerinde mahsur kaldı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, şiddetli yağışlar sonucu Sylhet kentinden geçen Surma Nehri'nde su seviyesinin tehlike oluşturacak seviyelere ulaşması ve kentteki kanalların sular altında kalması nedeniyle alçak bölgelerde sel meydana geldi.

Kentin 28 bölgesi sular altında kalırken, 10 bin aile de evlerinde mahsur kaldı.

Sylhet'in en büyük hastanesi MAG Osmani Tıp Fakültesi Hastanesinin sular altında kalması nedeniyle sağlık hizmetleri sekteye uğradı.

Şehir Yönetimi, selden etkilenenler için kentte çok sayıda sığınak hazırlandığını ve mağdurlara kuru gıda ve temiz su ulaştırıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te şiddetli yağışlar sonucu 10 bin aile selde mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te şiddetli yağışlar sonucu 10 bin aile selde mahsur kaldı - Son Dakika
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