Bangladeş'te Şiddetli Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 27'ye Çıktı - Son Dakika
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Bangladeş'te Şiddetli Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 27'ye Çıktı

Bangladeş'te meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 5,6 milyon kişi etkilendi. Yardımların uzak bölgelere ulaşması ise zorluklarla karşılaşıyor.

27.08.2024 16:18
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Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Bdnews24'ün haberine göre, Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza, basın toplantısındaki açıklamasında, yaklaşık 5,6 milyon kişinin ülke genelindeki şiddetli yağışlardan etkilendiğini bildirdi.

Rıza, sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini belirterek, 2 kişinin kaybolduğunu ve toplam 620 sağlık ekibinin yaralananlar için sahada görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Evi hasar gören yaklaşık 510 bin kişinin tahliye merkezlerine, 34 bin 500 hayvanın da barınaklara yerleştirildiğini ifade eden Rıza, tüm ülkeye yetecek kadar yardım malzemesi stoku bulunduğunu ve selden etkilenen bölgelerde yardımların devam ettiğini kaydetti.

Yardımlar, uzak bölgelerdeki vatandaşlara ulaşamıyor

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, hükümetin ve sivil toplum kuruluşlarının dağıttığı yardımlar selden etkilenen uzaktaki bölgelere ulaştırılamıyor.

Kara yolundaki ulaşım sıkıntıları ve yeterli sayıda teknenin bulunmaması uzak bölgelerdeki sel mağdurlarına yiyecek, su, ilaç gibi temel yardımların ulaştırılmasını zorlaştırıyor.

Bangladeş, selden Hindistan'ı sorumlu tutmuştu

Bangladeşliler ülkede yaşanan sel felaketinden Hindistan'ı sorumlu tutmuştu.

Dakka'daki Jagannath Üniversitesinde yaklaşık 600 öğrenci, Hindistan'ın, Tripura eyaletindeki barajın kapaklarını açarak Bangladeş'te ani sellere neden olduğu gerekçesiyle protesto düzenlemişti.

Ancak Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu iddia yalanlanmıştı.

Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları, genellikle haziranda başlıyor.

Hindistan ve Bangladeş, Himalayalar'dan Bengal Körfezi'ne akan 54 ortak nehri paylaşıyor. İki ülke, bu ortak nehirlerin sularının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te Şiddetli Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 27'ye Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Şiddetli Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 27'ye Çıktı - Son Dakika
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