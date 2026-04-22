Bangladeş'te Telekom Krizi: Jeneratörlere Bağımlılık Artıyor

Bangladeş'in mobil telekomünikasyon sektörü, uzun süredir devam eden elektrik kesintileri ve azalan yakıt kaynakları nedeniyle jeneratörlere büyük ölçüde bağımlı hale gelerek son yılların en ciddi operasyonel krizlerinden birini yaşıyor.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'in birçok bölgesinde her gün 5 ila 8 saat şebeke elektriği kesintiye uğruyor.

Bu nedenle mobil operatörler baz istasyonlarını ve tesislerini çalışır durumda tutmak için neredeyse tamamen jeneratörlere bağımlı hale geldi.

Operatörlerin tahminlerine göre, telekomünikasyon sektörü şu anda ülke çapındaki mobil şebeke operasyonlarını sürdürmek için günde 100 bin litreye yakın yakıt tüketiyor.

Ülkede büyük çaplı telekomünikasyon kesintisi yaşanacağına dair endişeler artıyor. Krizin artık yalnızca geçici operasyonel aksaklıklarla sınırlı kalmadığı, giderek derinleşen bir yapısal riske dönüştüğü düşünülüyor.

Bangladeş'te şu anda 185 milyondan fazla mobil abone bulunuyor.