Keraniganj\'da Tersane İşçileri Kış İşlerine Başladı

DAKKA, 20 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın dış kesimindeki Keraniganj'da bulunan bir tersanede çalışan işçiler, 17 Aralık 2023.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın dış kesimindeki Keraniganj'da tersane işçileri kış işleriyle meşgul. İşçiler, bu kapsamda parçalarını yeni ya da tamir edilen gemilerde kullanmak üzere artık kullanılmayan kargo ya da yolcu gemilerini söküyor. (Fotoğraf: Xinhua)