Bangladeş'te Yabancı Uyruklulara Uyarı

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DAKKA, 9 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'teki geçiş hükümeti yabancı uyruklu kişilerin ülkede yasadışı olarak kalmalarına ve çalışmalarına izin verilmeyeceği konusunda uyarı yayımladı.

Duyuru, İçişleri Bakan Danışmanı Jahangir Alam tarafından pazar günü yapıldı.

Aynı gün yayımlanan genelgede ise ülkede yasadışı ikamet eden ve çalışan yabancı uyruklu kişilere mümkün olan en kısa sürede statülerini yasallaştırma çağrısı yapıldı.