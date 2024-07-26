Bangladeş'teki protestolarda ölü sayısı 204'e yükseldi - Son Dakika
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Bangladeş'teki protestolarda ölü sayısı 204'e yükseldi

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 204'e yükseldi. Protestocu öğrenciler, gösterilerdeki ölümlerden sorumlu olanların yargılanması, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in özür dilemesini de içeren 9 maddelik talep listesi karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

26.07.2024 11:04
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Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 204'e yükseldi.

Protestocu öğrenciler, gösterilerdeki ölümlerden sorumlu olanların yargılanması, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in özür dilemesini de içeren 9 maddelik talep listesi karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Prothom Alo gazetesi, "kamuda kontenjan kararı" protestolarında yaşamını yitirenlerin sayısının 204'e yükseldiğini belirtti.

Basına konuşan Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, ülke genelinde 19 Temmuz gecesi itibarıyla yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağının, Dakka ve diğer 3 şehirde 28 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yasağın mesai saatlerinin dışında geçerli olacağını kaydeden Kamal, diğer şehirlerdeki sokağa çıkma kararının o bölgelerdeki yetkililerce alınacağını bildirdi.

Polislerin ülke genelinde 5 bin 500'den fazla kişinin protestolar nedeniyle tutuklandığını açıklamasının ardından Kamal, bu sayının artmasını beklediklerini vurguladı.

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestoları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

16 Temmuz'da, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'teki protestolarda ölü sayısı 204'e yükseldi - Son Dakika

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