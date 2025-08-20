Bangladeş'ten Hindistan'a Siyasi Faaliyet Uyarısı - Son Dakika
Bangladeş'ten Hindistan'a Siyasi Faaliyet Uyarısı

20.08.2025 20:30
Bangladeş, Avam Birliği'nin Hindistan'da siyasi faaliyette bulunmasının ilişkileri zedeleyebileceğini belirtti.

Bangladeş, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in lideri olduğu Avam Birliği'nin Hindistan'da siyasi faaliyet yürütmesi halinde iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Hasina'nın partisi Avam Birliği'nin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve Kalküta'da ofisler açtığı yönündeki iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bangladeş vatandaşlarının, özellikle Avam Birliği lider ve aktivistlerinin Hindistan topraklarında kalmaları ve ofis kurmaları da dahil olmak üzere Bangladeş çıkarlarına karşı yürüttükleri her türlü siyasi faaliyetin, ülkeye yönelik açık bir hakaret olduğu vurgulandı.

Söz konusu gelişmelerin Bangladeş kamuoyunda tepkilere yol açabileceği ifade edilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarının da olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu gelişme, Hindistan ile karşılıklı güven ve saygıya dayanan iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesini tehlikeye atmakta ve Bangladeş'te devam eden siyasi dönüşüm üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır." ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Hindistan, Bangladeş, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
