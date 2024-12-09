Bangladeş ve Hindistan yetkilileri ilk kez bir araya geldi - Son Dakika
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Bangladeş ve Hindistan yetkilileri ilk kez bir araya geldi

Bangladeş ve Hindistan yetkilileri ilk kez bir araya geldi

Hindistan ve Bangladeş, Hasina'nın ayrılışından sonra gerginlikleri azaltmak için toplandı.

09.12.2024 17:17
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Bangladeş ve Hindistan tarafları, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in 5 Ağustos'ta ülkeden ayrılarak Hindistan'a gitmesinin ardından ilk kez bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikram Misra, Bangladeşli mevkidaşı Jashim Uddin ile Bangladeş'in başkenti Dakka'da buluştu.

Hasina'nın 5 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesinden bu yana ilk kez bir araya gelen taraflar, iki ülke arasındaki gerginlikleri azaltmanın yollarını görüştü.

Hindistan'ın Tripura eyaletindeki Bangladeş konsolosluğuna bir grup protestocunun saldırı düzenlemesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Bangladeş'teki olaylar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından bu yıl temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, 5 Ağustos'ta resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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