Bangladeş Yüksek Mahkemesi, kontenjan kararında değişiklik yaptı

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Bangladeş Yüksek Mahkemesi, kamuda kontenjan kararına ilişkin çıkan şiddetli protestoların ardından işe giriş kontenjanlarının yüzde 93'ünün liyakate dayalı, geri kalan yüzde 7'lik kısmının da gazilerin yakınlarına verilmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararında değişikliğe gitti.

Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çeken Yüksek Mahkeme, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar verdi.

Öte yandan, ülkede yayın yapan Prothom Alo gazetesine göre, protestolarda ölü sayısı 103'e yükseldi.

Hükümet, protestoların şiddetinin artarak devam etmesi nedeniyle bugün ve yarını resmi tatil ilan ederken, yalnızca acil durum hizmetlerinin çalışmasına izin verdi.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Bu sistemi ayrımcılıkla suçlayan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.

Protestocular, bu sistemin liyakate dayalı bir sistemle değiştirilmesini talep ediyor.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerinin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu.

Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.

Ülkede mobil internet bağlantısının kesildiği aktarılırken, sosyal medyaya erişim de kısıtlanmıştı.

Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşılamıyor.