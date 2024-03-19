Bangladeşli iş insanı ve eşi ömür boyu hapse çarptırıldı

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Bangladeşli iş insanı Tanvir Mahmud ve eşi Jesmin Islam, devlete ait bankadan yüzlerce milyon dolarlık kredi dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada ömür boyu hapse çarptırıldı.

Devlete ait Sonali Bankasında yapılan 350 milyon dolarlık yolsuzlukla ilgili açılan davalardan birinde, Bangladeş'teki Hallmark Group'un Genel Müdürü Tanvir Mahmud ve eşi Jesmin Islam müebbet hapis cezası aldı.

Dakka'daki mahkemenin hakimi Abul Kashem, "böyle büyük bir suç için en yüksek cezanın idam cezası olması gerektiğini" belirtti.

Davada ayrıca, Mahmud ile işbirliği yapan Sonali Bankasının Üst Yöneticisi (CEO) Humayun Kabir'in de aralarında bulunduğu 9 kişiye de hapis cezası verildi.

Hallmark Skandalı

Bangladeş Merkez Bankası, Mayıs 2012'de Sonali Bank'ta geri ödenme ihtimali olmayan "batık kredi" verilerek yolsuzluk yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Hallmark Group'un da dahil olduğu ve 350 milyon dolardan fazla bir meblağı kapsayan dolandırıcılık olayında, bazı banka yetkilileriyle işbirliği içindeki grubun sahte belgeler aracılığıyla 260 milyon dolardan fazla batık kredi alarak hortumladıkları belirlenmişti.

Bangladeş Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu da kredi dolandırıcılığının ortaya çıkarılmasının ardından 4 Ekim 2012'de dava açmıştı.

Davaya ilişkin yapılan soruşturmanın 7 Ekim 2013'te sonuçlanmasının ardından, Hallmark Group'un genel müdürü Mahmud ve eşi İslam'ın da bulunduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Söz konusu dolandırıcılıkla ilgili 11 farklı dava açılmıştı.