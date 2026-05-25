Demir çubuk yüklü kamyon devrildi, 15 kişi feci şekilde can verdi

Bangladeş’te demir çubuk yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkent Dakka’dan ülkenin kuzeyine doğru ilerleyen kamyon, Tangail bölgesinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada kamyonda bulunan ağır demir çubuklar ile aracın parçaları çevreye savruldu. Kamyona otostop çekerek binen gündelik işçilerin demir çubukların altında kaldığı belirtildi.
Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yaralanan çok sayıda kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
