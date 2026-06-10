Banka Şubesine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Banka Şubesine Silahlı Saldırı

10.06.2026 16:32
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Esenyurt'ta bir banka şubesine gece silahla ateş açıldı, polisin arama çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta bir banka şubesine gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki özel bir bankanın şubesine, gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ateş açtı.

Sabah şubeyi açmak için gelen personel, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri banka şubesinin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı, delil topladı.

Polisin, silahla ateş açan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Banka, Suç, Son Dakika

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