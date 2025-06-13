Bankada Tüfekle Tehdit: Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli, tüfekle tehditte bulununca polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.T. (56), Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin arkasında bulunan Halis Sokak'a 41 UE 595 plakalı otomobiliyle geldi.

Otomobilini park ettikten sonra pompalı tüfeğini yanına alan S.T. bankaya girdi. Borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyleyen S.T, banka görevlisine tüfeğini doğrulttu.

Bankadaki bir müşterinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bankaya gelen ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, şüphelinin park halindeki aracında inceleme yaptı. Otomobil daha sonra çekici aracılığıyla inceleme için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

S.T'yi otomobilini park ederken gören Ahmet Tut, gazetecilere, şüpheliyi aracını daha düzgün şekilde park etmesi için uyardığını söyledi.

Zanlının panik halinde olduğunu belirten Tut, S.T'yi aracının yanından ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini ifade etti.

Banka şubesinin yanındaki bir iş yerinde çalışan Şengül Kocabıçak da bankanın önündeki kalabalığı görerek iş yerinden dışarı çıktıklarını söyledi. Kocabıçak, "Dışarı çıktığımızda polisler vardı. Şüpheliyi yere yatırmışlardı. Bir polisin elinde tüfek vardı, yakalamışlardı. Yüzünde tıbbi maske vardı. İçeri girmiş tüfeği hedef almadan doğrultmuş. 'Borcum çok, para verin' demiş. Çok fazla kalabalık vardı. Adamı yere yatırmışlardı. Alıp götürdüler." diye konuştu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.