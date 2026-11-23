Banten'deki şeker fabrikası yangınında ölenlerin sayısı 24'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumartesi gecesi Endonezya'nın Banten eyaletindeki şeker fabrikasında yangın çıktı. Endonezya polisinin açıklamasına göre ölenlerin sayısı 24'e yükseldi, yaklaşık 30 kişiye henüz ulaşılamıyor.
BANTEN, 23 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletinde bir şeker fabrikasında cumartesi gecesi yangın çıktı.
Endonezya polisinin yaptığı açıklamaya göre yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Yaklaşık 30 kişiye ise henüz ulaşılamıyor.
Kaynak: Xinhua
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