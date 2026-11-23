BANTEN, 23 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletinde bir şeker fabrikasında cumartesi gecesi yangın çıktı.

Endonezya polisinin yaptığı açıklamaya göre yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Yaklaşık 30 kişiye ise henüz ulaşılamıyor.