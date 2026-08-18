Banyas Termik Santralinde Patlama: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas ilçesindeki termik santralde meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, Banyas ilçesindeki termik santralde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 3 işçi yaşamını yitirdi.