Banyas Termik Santralinde Patlama: 3 İşçi Hayatını Kaybetti
Suriye'nin Banyas ilçesindeki termik santralde meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti.
Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas ilçesindeki termik santralde meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, Banyas ilçesindeki termik santralde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 3 işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Banyas Termik Santralinde Patlama: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?