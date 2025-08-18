Elazığ'ın Ağın ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.
Taşpınar köyündeki marina mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için baraj gölüne giren A.A. (22), bir süre sonra suda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu A.A'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
A.A'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Baraj Gölünde Boğulma Olayı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?