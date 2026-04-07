Baraj Gölüne Düşen Otomobilde Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.Y'nin kullandığı 34 CLE 990 plakalı otomobil, Değirmendere mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak Pembelik Baraj Gölü'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç da itfaiye ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.
