Baraj Tüneli İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Baraj Tüneli İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Baraj Tüneli İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Hadim ilçesinde baraj tüneli inşaatında çalışan Ramazan Gedik, devrilen vagonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.01.2025 21:18  Güncelleme: 21:19
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KONYA'nın Hadim ilçesinde baraj tüneli inşaatında çalışan işçi Ramazan Gedik (38), devrilen vagonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.40 sıralarında Hadim ilçesi Eğiste mevkisindeki Afşar Barajında depolanan suları Bağbaşı Barajına aktaracak olan 18 bin 136 metre uzunluğundaki tünelin 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Ramazan Gedik, arızasını gidermek için çalıştığı vagonun devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle vagonun altından çıkarılan Gedik'in, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gedik'in cansız bedeni, otopsi için Hadim Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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