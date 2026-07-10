Barbaros Hayreddin Paşa’ya Özel Sergi

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın vefatının 480. yılı dolayısıyla hazırlanan "Barbaros Hayreddin Paşa (1478-1546): Midilli'den Preveze'ye Osmanlı Deniz Gücünün Yükselişi" sergisi, Beşiktaş Deniz Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı, Osmanlı donanmasının gelişim süreci ve Akdeniz'deki güç dengelerinin ele alındığı sergide, denizcilik tarihine ilişkin seyir ve ölçüm aletleri, silahlar, minyatürler, tablolar ile koleksiyon eserleri yer alıyor.

Sergide ayrıca farklı sanatçılar tarafından yapılan Barbaros Hayreddin Paşa portreleri ile Preveze Deniz Zaferi'ni ve zaferin Osmanlı denizciliğine etkilerini konu alan bölüm ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'ya atfedilen "Methiye-i Barbaros" levhası da sergilenen eserler arasında bulunuyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın askeri kimliğinin yanı sıra edebiyat, sanat, Akdeniz denizciliği ve Osmanlı deniz kültüründeki yerini ele alan sergi, her yaştan ziyaretçinin ilgisine sunuluyor.

Beşiktaş Deniz Müzesi'ndeki sergi, pazartesi günleri hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.