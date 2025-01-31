Barberton Makhonjwa Dağları: Doğanın Eşsiz Mirası

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Barberton Makhonjwa Dağları, kıtanın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) miras listesinde bulunan doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Afrika kıtası, 2025 itibarıyla UNESCO Dünya Miras Alanı listesindeki 1223 miras alanından 108'ine ev sahipliği yapıyor.

Bu miras alanlarından 42'si doğal, 61'i kültürel ve 5'i karma miras alanı olma özelliği taşıyor.

Toplamda 12 miras alanına sahip Güney Afrika, kıtanın en çok miras alanına sahip ülkeleri listesinde Etiyopya ile başı çekiyor.

Barberton Makhonjwa Dağları ise jeolojik özellikleri ile Güney Afrika'nın ve kıtanın önde gelen doğal miras alanlarından biri.

Dünyanın en eski jeolojik oluşumlarından biri

Güney Afrika ile Esvatini sınır bölgesinde 120 kilometre boyunca uzanan ve Barbeton Yeşiltaş Kuşağı üzerinde yer alan bu dağlar, dünyanın en eski jeolojik oluşumlarından biri kabul ediliyor.

UNESCO'ya göre, yapılan bilimsel araştırmalar, bu dağdaki bazı volkanik kayaçları 3 milyar yıldan uzun süre öncesine tarihlendiriyor.

Bu kayaçlar, türünün en eski ve en iyi korunmuş örnekleri arasında gösteriliyor.

Barberton Makhonjwa, ayrıca bilinen en eski mikroorganizma fosillerinin keşfedildiği yer olarak da öne çıkıyor.

Burası aynı zamanda, dünyaya düşen en büyük göktaşlarından "S2"nin, yeryüzüne çarptığı yer olma özelliği taşıyor.

Harvard Üniversitesinin 2024 tarihli araştırma raporuna göre, Arkeen dönemde dünyaya çarptığı varsayılan bu dev göktaşının 40 ila 60 kilometre genişliğe sahip olduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 500 kilometre çapında bir kratere yol açtığı tahmin edilen S2'nin, yaklaşık 66 milyon önce dünyaya çarpıp dinozor neslini yok eden "Chicxulub" göktaşından 50 ila 200 kat daha büyük olduğu düşünülüyor.

Barberton Makhonjwa, tüm bu özellikleriyle gezegenin antik döneminden kalma eşsiz bir doğa mirası olarak nitelendiriliyor.

"Altına hücum" döneminin simgelerinden

Jeolojik yapısından ötürü zengin altın yataklarına sahip bu bölge, Güney Afrika'da 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan "altına hücum" döneminin de simge mekanları arasında yer alıyor.

Altın madencileri tarafından kurulan Barberton kasabası, eski ihtişamlı günlerinden uzak olsa da bugün hala çevredeki en önemli yerleşim yerlerinden biri.

Burada bulunan Barberton Müzesi, dünyanın en eski kayaç örneklerine sahip zengin koleksiyonuyla jeoloji meraklılarını cezbederken, yerel halk ve altın madencilerine ait eşya koleksiyonuyla ülke tarihinin bir dönemine ışık tutuyor.

Haftanın her günü 09.00 ila 16.00 saatlerinde ziyaret edilebilen müzeye giriş ücretsiz.

Ulaşım ve konaklama

Barberton Makhonjwa, Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'a kara yoluyla 4 saat mesafede yer alıyor.

Burası, ülkenin en turistik yerlerinden biri olan Kruger Ulusal Parkı'na da yakın konumda bulunuyor.

Gerek Barberton kasabasında, gerekse buraya yarım saat mesafedeki Nelspruit şehrinde çeşitli konaklama tesisleri mevcut.