Barcelona Guitar Trio\'dan Paco de Lucia\'ya Saygı

Güncel

Barcelona Guitar Trio & Dance topluluğu, flamenko ve İspanyol gitarının usta bestecisi Paco de Lucia'ya saygı amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen konserde sanatseverlerle buluştu.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, gösteride virtüöz gitaristler Xavier Coll, Luis Robisco ve Ali Arango aynı sahneyi paylaştı.

Konserde Paco de Lucia'nın unutulmaz eserleri "Entre dos Aguas" ve "Zyryab" ile besteci Chick Corea'nın ünlü parçası "Spain"in de aralatında olduğu birçok eser seslendirildi.

"Billie Jean" performansıyla tüm dünyada tanınan grup, Michael Jackson'ın Medley eserini de izleyicilerin beğenisine sundu.