Bardarbunga Yanardağı\'nda 5,2 Büyüklüğünde Deprem

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HELSİNKİ, 24 Şubat (Xinhua) -- İzlanda'nın orta kesimindeki Bardarbunga Yanardağı bölgesinde cumartesi günü 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RUV'un pazar günü bildirdiğine göre, yerel saatte akşam saat 21.00 civarında meydana gelen deprem, Bardarbunga Yanardağı'nın Ağustos 2014'te başlayan büyük patlamasından sonra kaydedilen en büyük deprem oldu.

İzlanda Meteoroloji Dairesi uzmanlarından Hildur Maria Fridriksdottir, depremin yaşandığı sırada bölgede herhangi bir patlama faaliyeti gerçekleşmediğini açıkladı.

Söz konusu deprem, 2014'teki patlamadan bu yana 5 büyüklüğünün üzerinde meydana gelen dördüncü deprem oldu. Meteoroloji yetkililerine göre, yanardağ hala magma biriktiriyor ve 2014'teki patlamanın ardından toparlanma sürecini sürdürüyor.

Vatnajökull buz tabakasıyla kaplı Bardarbunga Yanardağı, İzlanda'nın orta platosunda, başkent Reykjavik'in yaklaşık 200 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.