Bardem'den Filistin'e Destek

06.05.2026 17:59
Javier Bardem, Filistin’e destek vererek adaletsizliğe karşı konuşma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

İspanyol oyuncu Javier Bardem, Filistin'e destek vermesine ilişkin "adaletsizliğe karşı konuşma motivasyonu" olduğunu belirterek, "Yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var." dedi.

Bardem, Variety dergisine verdiği mülakatta, 16 Mart'taki 98. Oscar Ödülleri'nde sahnede, "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı atmasına ve Filistin'e desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adaletsizliğe karşı konuşma motivasyonu olduğunu vurgulayan Bardem, "Hep sesimi kaydeden mikrofonlar ve kayıt cihazları olduğunu hissetmişimdir ve yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var." ifadesini kullandı.

Bardem, Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'un, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermesi nedeniyle menajeri tarafından kovulmasına ilişkin, "Bu, size tüm sistemin ne kadar hatalı olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Amerikan stüdyoları tek (çalışma) yeri değil"

Filistin'i desteklemesi nedeniyle "kara listeye alındığına", bazı projelerden ya da reklam kampanyalarından vazgeçilmesi gibi "kendisi için sonuçları olacağına" ilişkin duyum aldığını aktaran Bardem, "Ama sorun değil. İspanya'da yaşıyorum. Amerikan stüdyoları tek (çalışma) yeri değil." dedi.

Bardem, bazı yapımcıların, projelerinde yer almaları için Filistin'e destek veren oyuncularla görüştüğünü belirterek, "kara listeye alınma" meselesine rağmen bakış açısının değiştiğinin görüldüğünü kaydetti.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 98. Oscar Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan Bardem, konuşmasında, "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı atmıştı. Bardem'in sözleri, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlanmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:01:33. #7.13#
