Barış Kartalı Uçuşa Geçti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Barış Kartalı Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı, uçuş hattında yapılan bayramlaşmanın ardından havalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en keskin gözü, gökyüzündeki gururumuz Barış Kartalı Havadan İhbar ve Kontrol Uçağımız, uçuş hattında yapılan bayramlaşmanın ardından görevine kanat açtı. Bayramın huzuru yüreklerde, vatan nöbeti semalarda. Milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahramanlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun" ifadelerine yer verildi.