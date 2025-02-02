Barış Manço 26. Yılında Mezarı Başında Anıldı

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(İSTANBUL)- Barış Manço, vefatının 26'ncı yılında Kanlıca'da mezarı başında anıldı. Anma programına katılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "Barış Manço, ayrıştırıcı değil uzlaştırıcı, bütünleştirici, birleştirici bir kimlikti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerine değer veren bir kişilikti. Allah'tan rahmet diliyorum, huzur içerisinde yatsın" dedi.

Barış Manço, ölümünün 26'ncı yılında Kanlıca'da anıldı. Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı ve oğlu Doğukan Manço ile yüzlerce seveni, Kadıköy'den hareket eden Barış Manço Vapuru ile Kanlıca'ya geldi. Vapuru Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve eşi Firdevs Köseler ile birlikte çok sayıda vatandaş karşıladı.

Kanlıca İskelesi'nden mezarlığa yürüyen yüzlerce seveni, sanatçı Manço'yu mezarı başında andı. Kabristan ziyareti sonrası anma programı Kanlıca İskelesi'nde devam etti. Programda Kırklareli Belediyesi Çocuk Korosu, Barış Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirdi.

Programında konuşan Başkan Alaattin Köseler, Barış Manço'nun toplum için önemine değinerek, "Yaşamı boyunca topluma büyük değer katan, usta sanatçı, toplumun önderi sayın Barış Manço'yu rahmetle anıyorum. Yıllarca çocuklara ve gençlere verdiği önemi televizyonlardan bizlere yansıttı. Ayrıştırıcı değil uzlaştırıcı, bütünleştirici birleştirici bir kimlikti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerine değer veren bir kişilikti. Allah'tan rahmet, diliyorum huzur içerisinde yatsın" diye konuştu.

Programı, Barış Manço'nun sevilen şarkılarının söylenmesinin ardından sona erdi.