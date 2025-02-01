Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Barış Manço'nun 26. Yıl Dönümünde Erdoğan'dan Anma Mesajı - Son Dakika
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