"Aile ve Çocuklar için Barış Manço ve Cem Karaca Anma Konseri", CSO Ada Ankara'da gerçekleştirildi."

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda düzenlenen konserde, Serdar Ceylan Bateri Orkestrası sahne aldı.

Çocuklardan oluşan orkestra, program kapsamında Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserlerinden oluşan repertuvarı icra etti.

Farklı sanatçıların da sahne alarak orkestraya eşlik ettiği konserde, "Gibi gibi", "Anlıyorsun değil mi" ve "Kol düğmeleri" gibi eserler seslendirildi.