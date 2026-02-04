Efsane Notalar Bornova'da Yankılandı - Son Dakika
Efsane Notalar Bornova'da Yankılandı

04.02.2026 12:44  Güncelleme: 13:45
Bornova Belediyesi'nin düzenlediği konserde, Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserleri, müzik eğitimi alan çocuklar tarafından seslendirildi. Etkinlikte coşkulu anlar yaşanırken, Başkan Ömer Eşki, çocukların sanatla büyümesine verdikleri önemi vurguladı.

(İZMİR) - Türk müziğinin iki unutulmaz ismi Barış Manço ve Cem Karaca'nın unutulmaz şarkıları, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği konserde, müzik eğitim alan çocuklar ve eğitmenleri tarafından seslendirildi. Bornovalılar şarkılara coşkuyla eşlik ederken, sahne deneyimi yaşayan minikler ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların sanatla büyümesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi Yıldız Kenter Sahnesi anlamlı ve coşkulu bir konsere ev sahipliği yaptı. Konserde, Türk müziğinin iki unutulmaz ismi Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserleri, Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nda müzik eğitimi alan çocuklar ve eğitmenleri tarafından seslendirildi.

Salon dolu, coşku zirvedeydi

İki efsane sanatçının hafızalara kazınan şarkıları, sahnedeki minik müzisyenler tarafından başarıyla yorumlandı. Salonu dolduran Bornovalılar, şarkılara coşkuyla eşlik ederken, müzik dolu dakikalar izleyicilere unutulmaz bir yarıyıl tatili anısı yaşattı.

Hem enstrümanları hem de seslendirdikleri eserlerle sahne deneyimi kazanan çocuklar büyük heyecan yaşarken, onları izleyen aileler de bu özel anlara gururla tanıklık etti.

Başkan Eşki: "Çocuklarımızın sanatla büyümesini çok önemsiyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili olarak, "Barış Manço ve Cem Karaca, bu ülkenin ortak hafızasında çok özel yere sahip sanatçılar. Çocuklarımızın bu değerlerle tanışarak, sanatla ve özgüvenle büyümesini çok önemsiyoruz. Bornova'da her çocuğun yeteneğini keşfedebileceği, kendini ifade edebileceği alanlar yaratmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Barış Manço, Cem Karaca, Ömer Eşki, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik

