Barış Manço, Vefatının 27'nci Yılında Kadıköy'de Anıldı

02.02.2026 11:20  Güncelleme: 12:31
Anadolu Rock müziğinin önemli ismi Barış Manço, vefatının 27. yılında Kadıköy'de düzenlenen anma etkinlikleriyle yad edildi. Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği programda, sanatçının evi ücretsiz ziyarete açıldı, konserler verildi ve anma etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) - Anadolu Rock müziğinin önde gelen ismi Barış Manço, vefatının 27'nci yılında Kadıköy'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan yıl dönümü programı, sanatçının sevenlerini bir araya getirdi.

Kadıköy Belediyesi'nin Barış Manço'nun 27'nci vefat yılında düzenlediği anma etkinlikleri kapsamında 31 Ocak Cumartesi günü Barış Manço Evi ücretsiz olarak ziyarete açıldı. Müze evi, gün boyunca sanatçının hayranlarının yoğun katılımıyla dolup taştı. Barış Manço Evi'ni, 31 Ocak'ta yaklaşık bin 100 kişi ziyaret etti. Bahçede ilk kez sergilenen Manço'nun özel aracı da yoğun ilgi gördü.

Aynı gün saat 19.00'da İzmanço konseri düzenlenirken, Barış Manço'nun "Adam Olacak Çocuk" programından "Mine Abla" olarak tanınan piyanist Mine Mucur da sanatçının Steinway piyanosunda kısa bir dinleti sundu.

CKM'de anma programı

Anma etkinlikleri, dün akşam Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) devam etti. Sanatçının yaşamının ve müziğinin izlerinin anlatıldığı program yoğun katılımla gerçekleşti.

"Barış Manço sadece bir sanatçı değil, kuşaklara dokunan bir kültür elçisidir"

Programda konuşan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Manço'nun yalnızca bir sanatçı değil, kuşaklara dokunan bir kültür elçisi olduğunu vurguladı. Kösedağı, "Bugün burada sadece bir sanatçıyı değil; bir ağabeyi, bir dostu, bir gönül rehberini anıyoruz. Barış Manço şarkılarıyla bize paylaşmayı, sevgiyi ve barışı öğretti. 'Halil İbrahim Sofrası' ile dayanışmayı, 'Gülpembe' ile hatıraların değerini anlattı" dedi.

Manço'nun Kadıköy ve özellikle Moda ile özdeşleştiğini belirten Kösedağı, sanatçının evinin bugün bir hafıza mekanı olarak yaşatıldığını belirterek, "Barış Manço sadece bir ses değil, bu sokaklarda yaşayan bir hayaldi. O, Anadolu'nun her köşesine barışı taşıyan bir yolcuydu" diye konuştu.

"Barış Manço ölmedi; onun sesi bir annenin ninnisinde, bir çocuğun hayalinde yaşamaya devam ediyor" diyen Kösedağı, Kadıköy Belediyesi olarak sanatçının mirasına sahip çıkmayı sürdüreceklerini vurguladı.

"Hepinizi kocaman bir Manço ailesi olarak görüyorum"

Anma programında Barış Manço'nun eşi Lale Manço da duygularını paylaştı. Lale Manço, "Öncelikle sizleri alkışlıyorum. Çeyrek asırdır burada toplanıyoruz. Ben sizi kocaman bir Manço ailesi olarak görüyorum. Biz Kadıköylüler çok şanslı insanlarız; hem sanatçının değerini biliyoruz hem de anılarını yaşatmasını beceriyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış Manço Evi'ne sahip çıkılmasında Kadıköy Belediyesi'nin büyük rolü olduğunu vurgulayan Lale Manço, "Bunu defalarca söyledim ve söylemekten hiç bıkmayacağım. Kadıköy Belediyesi sayesinde bu ev yaşatılıyor. 25 yıldır buraya geliyorum. Geriye dönüp baktığımızda onu ne kadar genç yaşta kaybettiğimizi görüyor ve içimiz yanıyor. Ama bu güzel şarkıları sizlerle birlikte yeniden dinlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kurtalan Ekspres'ten konser

Konuşmaların ardından Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, Barış Manço'nun sözleriyle sahneye çıktı. Sanatçının yaşamından kesitlerin yer aldığı belgesel gösteriminin ardından ise Kurtalan Ekspres sahne alarak sanatçı anısına konser verdi.

Programın sonunda çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

Kaynak: ANKA

