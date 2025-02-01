Barış Manço'yu 26. Yılında Andı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Programlarıyla, şarkılarıyla, duruşuyla herkesin gönlünü ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin sempatisini kazanmış sanatçımız Barış Manço'yu ölümünün 26'ncı yılında özlemle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şarkıcı Marış Manço'nun 26'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında "Programlarıyla, şarkılarıyla, duruşuyla herkesin gönlünü ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin sempatisini kazanmış sanatçımız Barış Manço'yu ölümünün 26'ncı yılında özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.