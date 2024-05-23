Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde Tarım Ürünleri Yüksek Verimle Hasat Edildi - Son Dakika
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Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde Tarım Ürünleri Yüksek Verimle Hasat Edildi

Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde Tarım Ürünleri Yüksek Verimle Hasat Edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki tarım ürünleri, yıl boyunca olumlu hava koşullarından etkilenerek yüksek verim elde etti. Yağmurlu havadan olumlu etkilenen çiftçiler, bakla, kimyon, arpa ve buğday gibi ürünlerden yüksek verim bekliyor. Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerindeki yerel meclisler, çiftçilerin ürünlerini korumak için yaz döneminde yangın olasılığına karşı itfaiye ekiplerini görevlendirdi. Çiftçiler, bu yıl güzel fiyatlar beklediklerini ve bereketli bir hasat sezonu geçirdiklerini belirtiyor.

23.05.2024 11:06
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, yıl genelindeki hava koşullarından olumlu etkilenen arpa, buğday, bakla ve kimyon gibi tarım ürünlerinin yüksek verimi çiftçileri mutlu etti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hava, 2023'te olduğu gibi bu yılda genel olarak yağmurlu geçti.

Çiftçiler, yağmurlu havadan olumlu etkilenen tarım ürünlerinden yüksek verim bekliyor.

Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerindeki yerel meclisler de çiftçilerin özenle yetiştirdiği ürünleri korumak için yaz döneminde yangın olasılığına karşı onlarca noktada kesintisiz hizmet verecek itfaiye ekipleri görevlendirdi.

Bakla ve kimyon, terörden arındırılan Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde hasadına başlanan ilk ürünlerin başında geliyor.

Kimyon ile baklanın tohumu toprağa farklı aylarda ekilse de çiftçiler her yıl mayıs ayında hasada başlıyor.

Gün ışığıyla tarlalara gelen işçiler, ürünleri yığın haline getirdikten sonra iki gün güneşte kurutmak için bekletiyor.

Daha sonra biçerdöverle sapından ayıklayarak torbalara doldurup pazara götürmeye hazırlanıyor.

"Bu yıl mutluyuz güzel fiyatlar bekliyoruz"

100 dönüm tarlasına kimyon eken Tel Abyadlı çiftçi Ajaj El-Ubadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönüm başı 3 kilogram tohum ektiğini söyledi.

Her yıl aralık ayında kimyon ekimine başlandığını ifade eden Ubadi, kimyonun tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer aldığını, genellikle baharat ve ilaç sektöründe kullanıldığını belirtti.

Kimyon ekilen tarlada en az 5 yıl tekrar kimyon ekilemeyeceğine işaret eden Ubadi, "Çok hassas ve masraflı bir bitki. Fazla yağmur, rüzgar ve güneşe dayanamaz. Yüz dönüm tarlanın masrafı en az 10 bin dolar. Hava şartları uygun geçtiği için bu yıl mutluyuz, güzel fiyatlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Fiyatlar çiftçileri tatmin edecektir"

70 dönümlük tarlasına bakla eken Tel Abyadlı çiftçi Eymen El-Bathavi, bu yıl tohum, işçi ücreti ve gübre gibi maliyetlerin ikiye katlandığını söyledi.

Hektar başına işçi maliyetinin 250 dolar olduğunu belirten Bathavi, "Savaştan dolayı işçiler Türkiye'ye sığındı. Bu da maliyetin yükselmesine neden oldu." dedi.

Bakla tarlasında dönüm başına 600 kilogram rekolte elde edildiğini dile getiren Bathavi, "Baklanın ton fiyatı 600 dolar, kimyon ise 4 bin dolardan başlıyor. Projem bu yıl başarılı oldu. Fiyatlar çiftçileri tatmin edecektir." diye konuştu.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah da hasat sezonunun bölge çiftçileri için bereketli olmasını dileyerek, itfaiye ekiplerinin Tel Abyad ilçe ile kırsal kesimine hizmet vermek için hazır olduğunu vurguladı.

Hac Abdullah, "Tel Abyad ilçesi Sluk, Hamam Türkmen ile Alibeceli beldelerinde yangın durumunda 7/24, 8 yangın söndürme ekibi çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde Tarım Ürünleri Yüksek Verimle Hasat Edildi - Son Dakika

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