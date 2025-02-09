Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Güncel › Barış Pınarı'nda 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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