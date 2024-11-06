Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serdal C. (45) idaresindeki 48 APY 400 plakalı otomobil, Hallaçlar mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Serdal C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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