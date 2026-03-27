Barksdale Üssü Üzerinde İzinsiz Dronlar
Barksdale Üssü Üzerinde İzinsiz Dronlar

27.03.2026 20:55
ABD'de Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde çok sayıda izinsiz dron tespit edildi.

ABD'de federal ve yerel kolluk kuvvetleri, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde tespit edilen çok sayıda dronu soruşturuyor.

AA'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "9 Mart haftasında Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü, hava sahasında faaliyet gösteren çok sayıda izinsiz dron tespit etmiştir." ifadesini kullandı.

Askeri üs üzerinde dron uçurmanın sadece bir güvenlik sorunu değil aynı zamanda federal yasa gereği bir suç olduğunu vurgulayan yetkili, "Bu ihlalleri soruşturmak için yerel ve federal kolluk kuvvetleri ile yakından çalışıyoruz." bilgisini verdi.

Louisiana eyaletindeki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü yetkilileri, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu üssün üzerinde çok sayıda izinsiz dron tespit edildiğini doğrulamıştı.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve 22 bin dönümlük alanı kapsayan Barksdale Üssü, ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kenti yakınlarında bulunuyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barksdale Üssü Üzerinde İzinsiz Dronlar - Son Dakika

SON DAKİKA: Barksdale Üssü Üzerinde İzinsiz Dronlar - Son Dakika
