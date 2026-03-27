Barksdale Üssü Üzerinde İzinsiz Dronlar

ABD'de federal ve yerel kolluk kuvvetleri, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde tespit edilen çok sayıda dronu soruşturuyor.

AA'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "9 Mart haftasında Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü, hava sahasında faaliyet gösteren çok sayıda izinsiz dron tespit etmiştir." ifadesini kullandı.

Askeri üs üzerinde dron uçurmanın sadece bir güvenlik sorunu değil aynı zamanda federal yasa gereği bir suç olduğunu vurgulayan yetkili, "Bu ihlalleri soruşturmak için yerel ve federal kolluk kuvvetleri ile yakından çalışıyoruz." bilgisini verdi.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve 22 bin dönümlük alanı kapsayan Barksdale Üssü, ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kenti yakınlarında bulunuyor.