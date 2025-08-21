Baro Başkanı Özdemir Başsavcı Çelikkol\'u Ziyaret Etti

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'u ziyaret etti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Mersin'e atanan Başsavcı Çelikkol, makamında Özdemir'i ağırladı.
Özdemir, sohbet ettiği Çelikkol'a yeni görevinde başarı diledi.
Çelikkol da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Özdemir'e teşekkür etti.
