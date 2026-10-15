Barrot, Trump-Putin dizel anlaşmasını 'Birkaç on bin varil' diyerek önemsiz buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barrot, Trump-Putin dizel anlaşmasını 'Birkaç on bin varil' diyerek önemsiz buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasını yaptırımlara rağmen önemsiz buldu. Barrot, birkaç on bin varilin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, Rus petrol üretiminin savaşın başından bu yana uygulanan yaptırımlar nedeniyle çöktüğünü savundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupalı ülkelerin Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus akaryakıtına uyguladığı yaptırımlara rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel anlaşması yapmasına ilişkin, "birkaç on binlik varilin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, France Inter Radyosunda katıldığı yayında, Ukrayna'ya yapılan yardımlara, ABD-Rusya dizel anlaşmasına ve ülkesinde gelecek yıl düzenlenecek seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barrot, Batılı ülkelerin Rus petrolüne ve doğal gazına uyguladığı yaptırımların sürdüğü dönemde ABD Başkanı Trump'ın bu ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırarak Putin ile dizel anlaşması yapmasını önemsizleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "ihanete uğradığını" söylediği anlaşmaya ilişkin Barrot, "Birkaç on bin varil hiçbir şeyi değiştirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu ve Rus petrol üretiminin Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle halihazırda çökmüş olduğunu savundu.

Barrot, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı istihbarat hizmetlerine kısıtlama getirdiği yönündeki iddialara ilişkin, "Ukrayna'ya sağlanan istihbaratın 3'te 2'sinin Avrupa'dan, özellikle de Fransa'dan geldiği" yanıtını verdi.

"Savaşın başından bu yana Ukrayna'nın düşeceği ve ABD'nin Ukrayna'yı terk ettiği" iddialarının dillendirildiğine dikkati çeken Barrot, bunların "Rus propagandası" olduğunu ileri sürdü.

Barrot, bu propagandanın Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini zayıflatmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Öte yandan Barrot, Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde içinde yer aldığı ve çok sayıda ismin adaylığını açıkladığı merkez sağ blokta tek bir aday üzerinde uzlaşmak için ön seçim yapılmasını istedi.

"Aşırı sağın ve aşırı solun zehrini" reddeden siyasilerin birlik olması gerektiğini belirten Barrot, sosyal demokratların adayı Raphael Glucksmann'a da ön seçime katılma çağrısı yaptı.

Trump, yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump'ın açıklaması, ABD Kongresinin, başkana, Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.

Kaynak: AA
Vladimir PutinDonald TrumpDış PolitikaPolitikaEnerjiGüncelFransaRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
18:41
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:32:31. #7.12#
SON DAKİKA: Barrot, Trump-Putin dizel anlaşmasını 'Birkaç on bin varil' diyerek önemsiz buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei