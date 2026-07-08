Barselona'da Orman Yangını

BARSELONA, 8 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentindeki Sentmenat'ta orman yangınına müdahale eden helikopter, 7 Temmuz 2026.
Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nden alınan uydu tabanlı verilere göre, 2026 içerisinde İspanya'da yaklaşık 56.000 hektarlık alan yangınlardan zarar gördü. (Fotoğraf: Joan Gosa/Xinhua)
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