Barselona'da protestolarda 14 mağaza yağmalandı, yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı

İspanya'nın Barselona kentinde genç grupların dün akşam organize ettiği protesto gösterilerinde çıkan şiddet olaylarında yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İspanyol basınına bilgi veren Katalonya yerel polisi (Mossos d'Esquadra) kaynakları, göstericilerin kent merkezindeki 14 mağazayı yağmaladığını, sokaklarda kamu mallarına zarar verdiğini ve yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, gözaltına alınanların dörtte birinin reşit olmayan çocuklar olduğunu açıkladı.

İzinsiz yapılan ve vandalizmin öne çıktığı olaylarla ilgili basına açıklama yapan Katalonya özerk yönetim hükümeti İçişleri Bakanlığı ise dün Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde düzenlenen ve bazılarında şiddet olaylarına yol açan protestoların bir benzerinin Barselona'da yapıldığını belirtti.

Fransa'da son haftalarda öğrenci hareketlerine öncülük eden Lycees İndignes hareketinin Katalancası "İnstitut Indignats" etiketiyle dün sosyal medyada yayılan protesto çağrısıyla siyah kıyafetler giyen yüzlerce genç, Barselona'daki Katalonya Meydanı'nda toplanmış, bazı dükkanları yağmalayıp, çöp konteynerlerini yakıp, güvenlik görevlilerine taş ve şişe fırlatmıştı.

Katalonya yerel polisi ve İspanya ulusal polisi, yaklaşık 600 gencin katıldığı gösteride bazı dükkanların yağmalanması ve kentteki çöp konteynırlarının ateşe verilmesiyle başlayan şiddet olaylarını önlemek için göstericilere müdahale etmişti.