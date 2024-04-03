İspanya'nın doğusundaki Barselona kenti limanına gelen kruvaziyer, 1500 yolcusu arasındaki 69 Bolivyalının, karaya çıkmaları için gerekli Schengen vizesinin bulunmaması ve evrakının sahte olması nedeniyle limanda mahsur kaldı.
İspanyol haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, "MSC Armonia" adlı kruvaziyerdeki yolculardan 69 Bolivya vatandaşının, gemiye Brezilya'dan bindiği ve son varış noktası olarak Barselona'yı seçerek bilet aldığı belirtildi.
Haberde, Avrupa'daki bazı ülkeleri kapsayan serbest dolaşım hakkı olan Schengen vizesi bulunmayan bu kişilerin karaya çıkmasına izin verilmediğinden, normalde Hırvatistan'a doğru hareket etmesi gereken geminin Barselona Limanı'nda kaldığı aktarıldı.
Bolivya hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Vatandaşlar Schengen bölgesine giriş belgeleri olmadığından Avrupa limanlarında karaya çıkmakta zorluk çekiyor." ifadesi kullanılarak, Madrid Büyükelçiliği aracılığıyla İspanyol makamlarıyla iletişime geçildiği ve sorunun çözülmeye çalışıldığı vurgulandı.
Polis kaynakları ise Bolivyalıların pasaportlarındaki vizelerin sahte olduğunu bildirerek, gemideki sorumlu kişilerin bundan haberdar olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.
Gemideki Bolivyalıların İspanya'da yaşayan akraba ve arkadaşlarının da Barselona Limanı'na geldiği kaydedildi.
Bolivya vatandaşları, geçmişte Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kısa süreli (en fazla 90 gün) ziyaretlerinde vizesiz giriş yapabilirken, bu uygulama 2007'de kaldırılmıştı.
Bolivya hükümeti ile AB'nin, kısa süreli seyahatlerde vize zorunluluğunun kaldırılması için 2015'te görüşmelere başlamasına karşın henüz gelişme sağlanamadı.
Son Dakika › Güncel › Barselona Limanında Mahsur Kalan Bolivyalılar - Son Dakika
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